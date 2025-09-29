Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση δεν έχει λάβει καμία πρωτοβουλία εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω μεσαζόντων.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Χαμάς παραμένει ανοιχτή να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά επισήμανε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των Παλαιστινίων, να εξασφαλίζει πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και να φέρνει το τέλος του πολέμου.

Ερωτηθείς για τα όπλα της οργάνωσης, ο αξιωματούχος είπε: «Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή».

«Το ζήτημα των όπλων μπορεί να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής λύσης που διασφαλίζει την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».

Διαψεύδει πηγή του BBC από την Παλαιστίνη

Πηγή από την Παλαιστίνη που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία δήλωσε στο BBC ότι οι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν λάβει την πρόταση ειρήνης 20 σημείων του Λευκού Οίκου.

«Κύριοι αξιωματούχοι από το Κατάρ και την Αίγυπτο παρέδωσαν το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στους αξιωματούχους της Χαμάς στη Ντόχα», ανέφερε η παλαιστινιακή πηγή.

