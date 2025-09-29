Εκ νέου αιτήματα από Ρούτσι και Ασλανίδη για εκταφή των παιδιών τους

Οι Πάνος Ρούτσι και Παύλος Ασλανίδης υπέβαλαν νέα αιτήματα εκταφής, μετά την απόρριψη προηγούμενων αιτήσεών τους από την πρόεδρο εφετών, η οποία έκρινε ότι στην τραγωδία των Τεμπών δεν υπήρξε παράνομο φορτίο που να προκάλεσε την ανάφλεξη. Η εισαγγελέας πρωτοδικών αναλαμβάνει πλέον την εξέταση των νέων αιτημάτων, περιοριζόμενη όμως αποκλειστικά στην ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά συγκεκριμένα βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Δημήτρη, καθώς και την ταυτοποίηση πέντε τμημάτων που παραμένουν ανεξακρίβωτα από τα οκτώ συνολικά. Ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, τόνισε ότι καμία από τις αιτήσεις δεν αφορά υποτιθέμενο παράνομο φορτίο· η οικογένεια ζητά απλώς να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού τους.

Τι ζητά ο Πάνος Ρούτσι

Παράλληλα, ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται στην 15η ημέρα απεργίας πείνας, ζητά με νέο αίτημα την εκταφή και των αναγκαίων εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε την αίτηση στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, υπογραμμίζοντας τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι μήπως γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες στη σορό χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τις αιτίες θανάτου των παιδιών των οικογενειών, χωρίς να θίγεται το θέμα του παράνομου φορτίου, όπως ξεκαθαρίζουν οι δικηγόροι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ