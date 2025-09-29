Τα πρώτα «εσωτερικά» πυρά: «Δεν έχει την εξουσία να υψώσει λευκή σημαία» ο Νετανιάχου

Ο πρώην εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγραψε στο Twitter ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «δεν έχει την εξουσία να υψώσει λευκή σημαία», λίγο μετά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Νετανιάχου συμφώνησε σε σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Στην πρώτη δημόσια κριτική του προς τον Νετανιάχου από την αποπομπή του το καλοκαίρι, ο Ομέρ Ντόστρι γράφει στο Twitter ότι το σχέδιο του Τραμπ αποτελεί «απόλυτη αποτυχία», καθώς θα σήμαινε την εγκατάλειψη εδαφών στη Γάζα από το Ισραήλ, αφήνοντας τη Χαμάς αήττητη, και θα προετοίμαζε το έδαφος για «την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους», καθώς και την ακύρωση των μέτρων για τη διευκόλυνση της εθελοντικής μετανάστευσης των Παλαιστινίων.

«Αιτία» η Σάρα Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Channel 13, αιτία της εκδίωξης Ντόστρι, λίγο πριν την προηγούμενη συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ, ήταν οι συγκρούσεις με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου.

Πηγή με γνώση των λεπτομερειών δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι η στάση της Σάρα Νετανιάχου απέναντι στον Ντόστρι συνέβαλε στην παραίτησή του, κάτι που αρνείται το γραφείο του Νετανιάχου.

Επίσης, πηγές κοντά στον Νετανιάχου δήλωσαν στο Ynet ότι η απόλυση του Ντόστρι δεν οφειλόταν στη Σάρα, αλλά στο γεγονός ότι ο Νετανιάχου τον θεωρούσε ανίκανο.