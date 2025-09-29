Τραμπ: Ο Μπλερ θέλει να είναι στο «συμβούλιο ειρήνης» της Γάζας

Κατά τις δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ένα «συμβούλιο ειρήνης» θα επιβλέπει το σχέδιο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό το συμβούλιο θα διευθύνεται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης ηγέτες από άλλες χώρες.

Και πρόσθεσε πως ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ «θέλει να συμμετέχει στο συμβούλιο», χωρίς ωστόσο να κατονομάζει άλλα μέλη.