Γάζα: «Χαιρετίζει» το Πακιστάν την πρόταση Τραμπ

Χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.