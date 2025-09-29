Νέοι έπαινοι του Τραμπ για τον Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου: «Είναι φίλος μου»

Νέα επαινετικά σχόλια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αρχικά αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει από τις χώρες και τους ηγέτες που περιβάλλουν το Ισραήλ, εκτιμώντας πολύ την «απίστευτη» στάση και στήριξή για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ευχαρίστησε τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για την μεγάλη υποστήριξή τους. Επιπλέον, μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον οποίο είπε χαρακτηριστικά: «Είναι φίλος μου, ισχυρός, αλλά καλός άνδρας».

«Ισχυρογνώμων ο Ερντογάν, αλλά μ’αρέσει»

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση που είχαν την προηγούμενη Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε για τον Τούρκο οομολόγο του: «Αυτός είναι ένας σκληρός άνδρας, εξαιρετικά ισχυρογνώμων. Συνήθως δεν μου αρέσουν οι ισχυρογνώμονες, αλλά μου αρέσει αυτός [ο Ερντογάν]. Κάνει εξαρετική δουλειά στην χώρα του. Και έχουμε τρομερές σχέσεις τόσο σε σχέση με τον πόλεμο όσο και με το εμπόριο».