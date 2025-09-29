Logo Image

Ισραήλ: Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς συγκρίνει τη συγγνώμη του Νετανιάχου στον πρωθυπουργό του Κατάρ με «ναζιστική κατευναστική» ενέργεια

Κόσμος

REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

«Είναι ντροπή», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς καταδικάζει τη συγγνώμη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την ως κατευναστική ενέργεια.

Συγκρίνοντάς την με τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938 του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Νέβιλ Τσάμπερλεν με τη ναζιστική Γερμανία, η οποία υπογράφηκε πριν από 87 χρόνια αύριο, ο Σμότριτς παραθέτει ένα απόφθεγμα που αποδίδεται στον πρωθυπουργό της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του «έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στον πόλεμο και την ντροπή. Επέλεξαν την ντροπή. Θα πάρουν και αυτοί τον πόλεμο».

«Ντροπή» η συγγνώμη του

Η «υποκλινής συγγνώμη του Νετανιάχου προς ένα κράτος που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία είναι ντροπή», έγραψε ο Σμότριτς στο Χ.

Ακόμη, ο Σμότρις σημειώνει ότι η συμφωνία υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1938, ενώ στην πραγματικότητα υπογράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, προκάλεσε επίσης την καταδίκη του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, και του Γιαΐρ Γκολάν, προέδρου του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών.

Πηγή: Times of Israel 

