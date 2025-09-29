Logo Image

Ισραήλ: Σκοτώθηκε διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των τελετών απελευθέρωσης ομήρων και συμμετείχε στην 7η Οκτωβρίου

Κόσμος

Ισραήλ: Σκοτώθηκε διοικητής της Χαμάς που ηγήθηκε των τελετών απελευθέρωσης ομήρων και συμμετείχε στην 7η Οκτωβρίου

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Τι αναφέρουν IDF και Σιν Μπετ σε ανακοίνωσή τους

Ο αναπληρωτής διοικητής του Τάγματος Ζεϊτούν της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, ο οποίος ηγήθηκε των τελετών απελευθέρωσης ομήρων και συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή, ανακοινώνουν ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ.

Ο διοικητής της Χαμάς, Μούσα Σαλντάν, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον IDF.

Η δολοφονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ως διοικητής λόχου στο Τάγμα Ζεϊτούν, ο Σαλντάν εισέβαλε στο Ισραήλ με τις δυνάμεις του στις 7 Οκτωβρίου 2023, αναφέρει ο IDF. Επιπλέον, ο στρατός λέει ότι ήταν ένας από τους ηγέτες των εκτοξεύσεων εμπρηστικών αερόστατων της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Σαλντάν ήταν υπεύθυνος για την απελευθέρωση ομήρων από την Πόλη της Γάζας και εθεάθη να ηγείται τελετών απελευθέρωσης της Χαμάς νωρίτερα φέτος, αναφέρει ο στρατός.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Σαλντάν ηγήθηκε πολυάριθμων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων — συμπεριλαμβανομένων πυρών ελεύθερων σκοπευτών, εκρηκτικών και αντιαρματικών πυρών — ενώ κατέφευγε σε «ανθρωπιστικά συγκροτήματα». Ήταν επίσης υπεύθυνος για τις θέσεις μάχης της Χαμάς στο Ζεϊτούν.

Προηγουμένως, ο Σαλντάν υπηρέτησε ως αρχηγός πληροφοριών στο Τάγμα Ζεϊτούν και αναπληρωτής διοικητής λόχου, προσθέτει ο στρατός.

Πηγή: Times of Israel 

