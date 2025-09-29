Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ομάδα του Τραμπ πρόσθεσε «δραματικές αλλαγές» στην πρόταση για τη Γάζα μετά τη συνάντηση με Νετανιάχου

Η ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε «δραματικές αλλαγές» στην ειρηνευτική του πρόταση για τη Γάζα, ώστε να γίνει πιο «ρεαλιστική» για το Ισραήλ, μετά από συνάντηση με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο Channel 12 News ανώτερος αξιωματούχος κοντά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς δεν θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί. Επίσης, δεν είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους σε ένα στάδιο και δεν είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους εάν δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι η ιστορία έχει τελειώσει και ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος, και ακόμη και τότε, υπάρχει αμφιβολία εάν θα τηρήσουν τον λόγο τους».

Πηγή: Times of Israel