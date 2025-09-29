Logo Image

Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα

Κόσμος

Για πρώτη φορά από το 2018 η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γκιόνγκ, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».

Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση, από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη το 2018.

