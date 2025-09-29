Logo Image

Νετανιάχου: Συγγνώμη στο Κατάρ, για την επίθεση στη Ντόχα

Κόσμος

Νετανιάχου: Συγγνώμη στο Κατάρ, για την επίθεση στη Ντόχα

Τηλεφωνική επικοινωνία μέσα από τον Λευκό Οίκο

 Συγγνώμη, για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα,  ζήτησε από τον Καταριανό ομόλογό του, ο  Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση, που μίλησε στο Reuters.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντάται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

