Τραμπ – Νετανιάχου: Συμφωνία στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα – «Αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, τελειώνουμε την δουλειά»

Τη συμφωνία τους για υλοποίηση του αμερικανικού σχεδίου 20 σημείων με σκοπό την ειρήνευση στη Γάζα ανακοίνωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια σχεδόν «διθυραμβική» συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της τρίωρης συνάντησής του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Νετανιάχου έστειλε «μήνυμα» στη Χαμας, για την περίπτωση που δεν συμφωνήσει στο σχέδιο. Αν «απορρίψει το σχέδιο επί της αρχής, ή το απορρίψει στην πράξη, θα τελειώσουμε τη δουλειά» προειδοποίησε ο Νετανιάχου, ενώ ο Τραμπ συνηγόρησε:

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, οι οποίες σημειωτέον ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση, ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για μία ιστορική ημέρα, πιθανότατα «για μία από τις πλέον σημαντικές ημέρες στον ανθρώπινο πολιτισμό».

«Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία», είπε ο Τραμπ ενώ ευχαρίστησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό που όπως είπε «συμφώνησε στο σχέδιο».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον ‘Μπίμπι’ που κατέληξε σε συμφωνία και έκανε καλή δουλειά», ήταν τα λόγια του Τραμπ.

Ο Τραμπ εξήρε όσες χώρες στήριξαν το σχέδιο και μάλιστα βρήκε την ευκαιρία να επαινέσει εκ νέου τον Ερντογάν.

Αναφερόμενος στη Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε: «Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση από τη Χαμάς», αλλά πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που η οργάνωση αρνηθεί να συμφωνήσει στο σχέδιο, τότε ο Νετανιάχου θα έχει «την πλήρη στήριξή του» να την καταστρέψει.

Αναφγερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ είπε ότι οι σήραγγες και οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Χαμάς θα καταστραφούν και ότι τιο σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) από τη Γάζα.

Η απειλή της Χαμάς θα «καταστραφεί», είπε ο Τραμπ

«Ανοήτως» έσπευσαν να αναγνωρίσουν

Ο Τραμπ επεσήμανε την αντίθεση του Νετανιάχου στην προοπτική ίδρυσης Παλαιστινιακού Κράτους και έστρεψε τα βέλη του και σε όσες χωρες «ανοήτως» όπως είπε, έσπευσαν να αναγνωρίσουν την οντότητα.

Ο Μπλερ στο συμβούλιο

Αναφερόμενος στην εφαρμογή του σχεδίου, ο Τραμπ είπε ότι ένα «συμβούλιο ειρήνης» θα επιβλέπει την τήρησή του, το οποίο θα διευθύνεται από τον Τραμπ, ενώ σε αυτό θα συμμετέχουν επίσης ηγέτες από άλλες χώρες.

«Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θέλει να είναι στο διοικητικό συμβούλιο», είπε ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει πάντως άλλα μέλη.

Οι Παλαιστίνιοι να αναλάβουν την ευθύνη του πεπρωμένου τους

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ κάλεσε τους Παλαιστίνιους να «αναλάβουν την ευθύνη για το πεπρωμένο τους» πιέζοντας για την αποδοχή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ, η οποία, όπως είπε, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μόνιμη ασφάλεια.

«Υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά», δήλωσε ο Τραμπ. «Προκαλώ τους Παλαιστίνιους να αναλάβουν την ευθύνη για το πεπρωμένο τους, γιατί αυτό τους δίνουμε».

«Εάν η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που παρουσίασα… τότε θα έχει να κατηγορήσει μόνο τον εαυτό της», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο Νετανιάχου είπε ότι η σημερινή συνάντηση είναι ένα κρίσιμο βήμα όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και για να δημιουργήσει ειρήνη σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο επιτυγχάνει τους πολεμικούς μας στόχους. Θα φέρει πίσω στο Ισραήλ όλους τους ομήρους μας, θα διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, θα τερματίσει την πολιτική της κυριαρχία και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου, στέκοντας δίπλα στον Τραμπ, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι το σχέδιο διασφαλίζει ότι το Ισραήλ δεν θα απειληθεί ξανά από τη Χαμάς.

Συνέχισε δε ευχαριστώντας τους στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίοι, όπως είπε, μάχονται «σαν λιοντάρια» ενάντια στη «βαρβαρότητα».

Αν «δεν», θα τελειώσουμε τη δουλειά

Ο Νετενιάχου υποστήριξε ότι όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ εντός 72 ωρών και είπε ότι δίδεται σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να το πράξουν αυτό ειρηνικά. «Αλλά αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο ή προσποιηθεί ότι θα το αποδεχτεί και μετά δεν το εφαρμόσει, τότε «θα τελείσουμε τη δουλειά», κατέληξε προειδοποιώντας: «Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο ή μπορεί να γίνει με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει».

Ο Νετανιάχου κατέληξε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν έδωσαν αυτή την «φρικτή» μάχη για να παραμείνει η Χαμάς στη Γάζα.

Και συνέχισε λέγοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να έχει κανέναν ρόλο στη Γάζα χωρίς να υποστεί «ριζική και γνήσια αναθεώρηση».

Πρόσθσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει «μια νέα αρχή» για τη Γάζα και ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ (αστειευόμενος μάλστα και με την αμερικανική προφορά της λέξης) θα μπορούσαν να «επανενεργοποιηθούν» και να επεκταθούν σε άλλα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη.

Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε τη συνέντευξη, με τον Τραμπ να λέει ότι «δεν είναι σωστό να γίνουν ερωτήσεις από δημοσιογράφους», και ενώ στην αίθουσα ακούγονταν χειροκροτήματα