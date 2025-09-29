Στην Αθήνα το επόμενο διάστημα η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί μέσα στο επόμενο διάστημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της, για ενίσχυση του τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ακόμη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ