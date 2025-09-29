Έντεκα συλλήψεις στη Σερβία για επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά στη Γαλλία και τη Γερμανία

Οι σερβικές αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματικές ενέργειες στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά, οι οποίες διαπράχθηκαν «υπό την επιρροή μιας ξένης υπηρεσίας», σύμφωνα με το Βελιγράδι.

Οι έντεκα Σέρβοι συλληφθέντες συμμετείχαν σε πολλές επιχειρήσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία με στόχο να διασπείρουν «ιδέες που προωθούν και υποκινούν το μίσος, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη διαφορετικότητα» σε ό,τι αφορά το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την υπηκοότητα και την εθνική προέλευση, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι επιθέσεις έγιναν από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο φέτος. Μεταξύ άλλων, οι δράστες έριξαν πράσινη μπογιά στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, σε πολλές συναγωγές και ένα εβραϊκό εστιατόριο, κόλλησαν αυτοκόλλητα με «γενοκτονικό» περιεχόμενο και τοποθέτησαν γουρουνοκεφαλές κοντά σε μουσουλμανικά τεμένη – όλα αυτά στην περιοχή του Παρισιού. Παρόμοιες πράξεις έγιναν και στη Γερμανία.

Οι έντεκα φέρεται ότι εκπαιδεύτηκαν από ένα δωδέκατο πρόσωπο που προς το παρόν διαφεύγει και «δρούσαν υπό τις οδηγίες μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιας χώρας. Κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, διακρίσεις και κατασκοπεία και θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα εντός των επόμενων 48 ωρών.