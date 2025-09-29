Πίεση των ΗΑΕ στον Νετανιάχου να αποδεχτεί την πρόταση Τραμπ για τη συμφωνία για τη Γάζα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα στη σημερινή τους συνάντηση και να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο εξέχουσα αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις με το Ισραήλ βάσει των Συμφωνιών του Αβραάμ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα έκλεινε την πόρτα για περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με κορυφαία αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, προσθέτει ο εκπρόσωπος.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει πιέσεις να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη από ακροδεξιούς πολιτικούς που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή και να σβήσουν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Απάντηση στην αμερικανική πρόταση για τη Γάζα

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα δώσει την απάντηση του Ισραήλ στην ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα στη συνάντησή του σήμερα με τον ηγέτη των ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον Τραμπ έξω από τις πόρτες του Λευκού Οίκου με χειραψία.

Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ανακοινώθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό ηγέτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, αναφέρει ο εκπρόσωπος.

Το περιεχόμενο των δηλώσεων του Σεΐχη Αμπντουλάχ προς τον Νετανιάχου κατά τη συνάντηση δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Στην Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχει άμεση απάντηση από το γραφείο του Νετανιάχου σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: Reuters