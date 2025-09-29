Logo Image

Χωρίς ηλεκτροδότηση ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια για έκτη ημέρα

Κόσμος

Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου

Χωρίς ηλεκτροδότηση εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες παραμένει ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Γκρόσι είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στη Βαρσοβία και αντήλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό, προσθέτοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.

