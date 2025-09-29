Ιταλία: Το κόμα της Μελόνι εξασφάλισε τη νίκη στις περιφερειακές εκλογές του Μάρκε

Ο υποψήφιος της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι σημείωσε νίκη στην κεντρική περιοχή Μάρκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Δευτέρας, προσφέροντας μια νέα ώθηση στην σχεδόν τριετή δεξιά κυβέρνησή της.

Ο νυν περιφερειακός κυβερνήτης Φραντσέσκο Ακουαρόλι, μέλος του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» του Μελόνι, έλαβε πάνω από το 50% των ψήφων, ενώ ο κεντροαριστερός αντίπαλός του Ματέο Ρίτσι συγκέντρωσε περίπου το 45%, σύμφωνα με τις προβλέψεις, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων Youtrend «ανακοίνωσε» το αποτέλεσμα για τον Ακουαρόλι, λέγοντας ότι το μέγεθος του προβαδίσματός του σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν αμφισβητείται πλέον.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Μάρκε ήταν η πρώτη σε μια σειρά περιφερειακών εκλογών που θα δοκιμάσουν τη δημοτικότητα του Μελόνι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ενόψει των επόμενων γενικών εκλογών που θα διεξαχθούν το 2027.

«Οι ψηφοφόροι αντάμειψαν κάποιον που εργάστηκε ακούραστα για την περιφέρειά του και τους πολίτες της όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι βέβαια ότι θα συνεχίσει τη δέσμευσή του με το ίδιο πάθος και αποφασιστικότητα», έγραψε ο Μελόνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η προσέλευση στο Μάρκε ήταν περίπου 50%, μειωμένη από το 59,7% στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Το κόμμα Αδελφοί της Ιταλίας θεωρήθηκε το πιο δημοφιλές κόμμα με περίπου 24% των ψήφων, με το Δημοκρατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συγκεντρώνει περίπου 20%.

Το δεξιό μπλοκ – που αποτελείται από τα «Αδέλφια της Ιταλίας», τη Λέγκα και τη Φόρτσα Ιτάλια – κυβερνά 14 από τις 20 περιφέρειες της Ιταλίας.

Προβάδισμα της Μελόνι στις δημοσκοπήσεις

Η δεξιά έχει διατηρήσει ένα ισχυρό προβάδισμα στις εθνικές δημοσκοπήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, με τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι να είναι άνετα η πιο δημοφιλής ομάδα στη χώρα.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2022, η Μελόνι έχει κερδίσει τις περισσότερες από τις περιφερειακές ψήφους που διεκδικήθηκαν, αν και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση άρπαξε δύο το 2024, στην Ούμπρια στην κεντρική Ιταλία και στο νησί της Σαρδηνίας.

Οι επόμενες περιφερειακές εκλογές έχουν προγραμματιστεί στις περιοχές της νότιας Καλαβρίας και της κεντρικής Τοσκάνης στις αρχές του επόμενου μήνα, προσφέροντας περαιτέρω ενδείξεις για το εθνικό κλίμα.

Πηγή: Reuters