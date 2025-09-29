Logo Image

Παρά την επιστροφή των κυρώσεων του ΟΗΕ, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν

Κόσμος

REUTERS/Lisa Leutner

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία θα «συνεχίσουν να επιδιώκουν διπλωματικά κανάλια και διαπραγματεύσεις» παρά την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν, αναφέρουν οι χώρες σε κοινή δήλωση που κυκλοφόρησε το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ δεν σημαίνει το τέλος της διπλωματίας», αναφέρει η δήλωση. «Καλούμε το Ιράν να απόσχει από οποιεσδήποτε κλιμακωτικές ενέργειες και να επαναλάβει τη συμμόρφωση με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του σχετικά με τις διασφαλίσεις».

Πηγή: Reuters

