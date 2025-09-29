Γερμανία: Η τσέπη ενός μπουφάν έκρυβε το ξεχασμένο δελτίο των 15,3 εκατ. ευρώ

Πλουσιότερος κατά 15,3 εκατ. ευρώ έγινε ένας Γερμανός πολίτης, αφού βρήκε στην τσέπη του μπουφάν του ένα δελτίο τυχερού παιχνιδιού, το οποίο είχε αγοράσει… έξι μήνες νωρίτερα.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα: πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;» αφηγήθηκε ο Γερμανός οικογενειάρχης, ο οποίος κατοικεί στην Έσση, στη δυτική Γερμανία.

Η εταιρεία στοιχημάτων Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον τυχερό και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων.

Κρυμμένο σε μια τσέπη

Ο νικητής, ωστόσο, αγνοούσε ότι είχε στα χέρια του τον συνδυασμό που κέρδιζε, κρυμμένο στην τσέπη ενός μπουφάν, το οποίο το είχε φυλάξει σε μια ντουλάπα εν μέσω καλοκαιριού.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα –και αφού έβγαλε το μπουφάν από τη ντουλάπα, καθώς έπεσε η θερμοκρασία- ο άνδρας βρήκε το δελτίο και ανακάλυψε ότι η τύχη του χαμογέλασε.

Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούριο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στοιχημάτων.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ