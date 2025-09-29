Logo Image

Πιστόριους: Η Γερμανία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη Βαλτική

Κόσμος

Πιστόριους: Η Γερμανία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη Βαλτική

Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS

Τη Ρωσία υπέδειξε ως την πιο άμεση και επικίνδυνη απειλή για τη βορειοατλαντική συμμαχία

Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής και θα απαντήσει στις απειλές της Ρωσίας με μια ενιαία και υπεύθυνη χειρονομία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας την Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ.

Ο Πιστόριους, μιλώντας στα εγκαίνια της Μόνιμης Περιοχής Επιμελητιακής Υποστήριξης στη Ρούκλα της Λιθουανίας, δήλωσε ότι η Γερμανία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την αποτροπή, με περίπου 2.000 στρατιώτες που θα υπηρετούν στη Λιθουανία μέχρι τα μέσα του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

