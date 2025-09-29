Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν καταργούν τις οπτικές ίνες

Αντιμέτωπες με μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες είναι πολλές περιοχές του Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες αφού οι αρχές των Ταλιμπάν άρχισαν να καταργούν τις συνδέσεις οπτικής ίνας σε πολλές επαρχίες της χώρας, προκειμένου να εμποδίσουν «την έκλυση των ηθών».

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι έχασε την επαφή με το γραφείο του στην Καμπούλ σήμερα, Δευτέρα, το απόγευμα.

«Είναι σε εξέλιξη γενική διακοπή των τηλεπικοινωνιών» ανέφερε το Netblocks, ο οργανισμός εποπτείας του διαδικτύου και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σε εθνικό επίπεδο, η συνδεσιμότητα έχει μειωθεί στο 14% του συνήθους επιπέδου, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συμβάν φαίνεται ότι οφείλεται σε «σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας».

«Μπλόκο» στο Διαδίκτυο

Οι Ταλιμπάν άρχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση στο Ίντερνετ στις αρχές του μήνα, διακόπτοντας τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε πολλές περιοχές. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η σύνδεση με οπτικές ίνες απαγορεύτηκε πλήρως στην επαρχία Μπαλχ, ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ο εκπρόσωπος της περιοχής αυτής, Αταουλάχ Ζαΐντ. Το μέτρο ελήφθη «για την πρόληψη της διαφθοράς» και παρόμοια μέτρα θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε.

Ανταποκριτές του AFP είχαν αναφέρει τότε ότι παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν για τις επαρχίες Μπανταχσάν και Ταχάρ (βόρεια), καθώς και τις Κανταχάρ, Χελμάντ, Νανγκαρχάρ και Ουρουζγκάν (νότια). Τις τελευταίες εβδομάδες η σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργή.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ