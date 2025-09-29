Λίβανος: Δύο νεκροί μετά από ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές

Ο Λίβανος αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν δύο ανθρώπους σήμερα. Όπως σημειώνει το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου «ένα ισραηλινό εχθρικό χτύπημα σε έναν εκσκαφέα στην πόλη Σοχμόρ» στην ανατολική περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα σκότωσε ένα άτομο.

Ένα ξεχωριστό «ισραηλινό εχθρικό χτύπημα σε ένα βυτιοφόρο νερού στη Ναμπατίγιε αλ-Φάουκα», στο νότιο Λίβανο, σκότωσε επίσης ένα άτομο, αναφέρει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι ένας άλλος τραυματίστηκε σε ένα χτύπημα στο Αϊταρούν του νότιου Λιβάνου.

Το υπουργείο δεν αναφέρει αν οι νεκροί ήταν άμαχοι ή εξτρεμιστές.

Συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχειρία

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του στον Λίβανο, λέγοντας ότι στοχεύει μέλη της Χεζμπολάχ ή τοποθεσίες που παραβιάζουν την εκεχειρία που έθεσε τέλος στον πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο με την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Έχει επίσης διατηρήσει στρατεύματα σε πέντε περιοχές του νότιου Λιβάνου που θεωρεί στρατηγικές.

Πηγή: AFP