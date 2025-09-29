Drones από την Τουρκία περιφέρονται πάνω από τη μοίρα βοήθειας προς τη Γάζα καθώς τα σκάφη κατευθύνονται ανατολικά

Η Τουρκία έχει ενταχθεί στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα στην παρακολούθηση μιας διεθνούς μοίρας που μεταφέρει βοήθεια προς τη Γάζα και κατευθυνόταν ανατολικά στη Μεσόγειο τη Δευτέρα, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να σταματήσει την αποστολή, όπως δείχνουν δεδομένα πτήσης.

Ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι τρία drones μεγάλης διάρκειας πτήσης που προέρχονται από τη βάση Κορλού της Τουρκίας περιφέρονται πάνω από τη μοίρα για τρεις ημέρες, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τα σκάφη που έχουν ορκιστεί να παραβιάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τη πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον λόγο των πτήσεων των drones. Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας και η υπηρεσία πληροφοριών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Η μοίρα συνεχίζει το ταξίδι μετά τις επισκευές

Η Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από πολιτικά σκάφη μεταφέροντα βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, βρισκόταν ακόμη εκατοντάδες μίλια μακριά από την ακτή της Γάζας τη Δευτέρα. Ωστόσο, πλησίαζε σε μια περιοχή όπου άλλες μοίρες είχαν αναχαιτιστεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσους βρίσκονταν πάνω στα σκάφη. Οι ιστότοποι παρακολούθησης έδειξαν περίπου 40 σκάφη στη μοίρα.

Η πρόοδός της έχει αυξήσει τις διεθνείς εντάσεις, ειδικά μετά από επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα που προκάλεσε ζημιές σε κάποια σκάφη. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά η μοίρα αναγκάστηκε να σταματήσει για αρκετές ημέρες στα ελληνικά ύδατα για επισκευές, πριν ξαναξεκινήσει το ταξίδι της προς τη Γάζα το Σαββατοκύριακο. Οι διοργανωτές δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η αποστολή αναμένεται πλέον να φτάσει στη Γάζα σε περίπου τέσσερις ημέρες.

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει ναυτικά πλοία για να συνοδεύουν τη μοίρα σε περίπτωση διάσωσης ή ανθρωπιστικών αναγκών, αλλά έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμπλακούν στρατιωτικά. Η ελληνική ακτοφυλακή παρακολουθούσε επίσης την πορεία της ενώ η μοίρα βρισκόταν στην περιοχή διάσωσής της.

Η Ιταλία προειδοποίησε την Κυριακή ότι η μοίρα πλησιάζει μια περιοχή υψηλού κινδύνου και επανέλαβε μια πρόταση που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα, ώστε η μοίρα να μεταφέρει τη βοήθεια στην Κύπρο για τελική διανομή στη Γάζα από την Καθολική Εκκλησία. Η μοίρα απέρριψε την ιδέα.

Ανησυχίες για πιθανή ισραηλινή αντίδραση

«Το Ισραήλ έχει δείξει αρκετές φορές ότι δεν έχει κόκκινες γραμμές, οπότε είναι σαφές ότι ανησυχούμε για το τι θα μπορούσε να κάνει. Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε μια ειρηνική, μη βίαιη στάση», δήλωσε η Ιταλίδα ευρωβουλευτής Μπενεντέτα Σκουντέρι στο ιταλικό Radio 24 τη Δευτέρα από τη μοίρα.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε το περιστατικό με το drone την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να αποτρέψει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του είναι νόμιμος, καθώς μάχεται με μαχητές της Χαμάς στη θαλάσσια περιοχή.

Η ιταλική εφημερίδα La Stampa ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ διαβεβαίωσε την Κυριακή τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ ότι το Ισραήλ «δεν θα χρησιμοποιήσει θανατηφόρα δύναμη» κατά των μελών της μοίρας. Το Reuters δεν κατάφερε άμεσα να επιβεβαιώσει το μήνυμα αυτό.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν ως όμηροι στη Γάζα. Η επιχείρηση έχει προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 65.000 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, αφήνοντας πολλούς σε άμεση ανάγκη τροφίμων και βοήθειας.

Με πληροφορίες από Reuters