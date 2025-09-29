Υπόθεση Κάρλος Γκοσν: Στις 26 Σεπτεμβρίου η δίκη της Γαλλίδας Υπουργού Πολιτισμού για διαφθορά

Η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί θα δικαστεί από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής (αγγλιστί lobbying), μαζί με τον φυγάδα, πρώην επικεφαλής της Renault-Nissan, Κάρλος Γκοσν.

Και οι δύο αμφισβητούν τις κατηγορίες σε μια πολύκροτη υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019 και έχει σοβαρά πολιτικά διακυβεύματα, ειδικά επειδή η δήμαρχος του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού έλαβε την υποστήριξη του κόμματός της, Les Républicains, εκείνο το καλοκαίρι για να ηγηθεί της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές στην πρωτεύουσα.

Η (απερχόμενη) 59χρονη Υπουργός Πολιτισμού πρόκειται επίσης να δικαστεί ως κλεπταποδόχος, αλλά και για υπεξαίρεση εξουσίας, διαφθορά και παθητική άσκηση επιρροής από άτομο που κατέχει δημόσιο αξίωμα σε διεθνή οργανισμό, εν προκειμένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είναι ύποπτη ότι έλαβε 900.000 ευρώ μεταξύ 2010 και 2012 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που καταγράφηκαν σε συμφωνία αμοιβής που υπογράφηκε στις 28 Οκτωβρίου 2009 με την RNBV, θυγατρική της συμμαχίας Renault-Nissan, αλλά χωρίς να έχει εργαστεί στην πραγματικότητα, ενώ ήταν δικηγόρος και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2009-2019).

Οι δικαστές θεωρούν ότι η δραστηριότητα της Ντατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «προσομοιάζει με άσκηση πίεσης» , κάτι που «φαίνεται ασυμβίβαστο τόσο με την εντολή της όσο και με το νομικό επάγγελμα» .

«Πιστεύετε ότι ο Κάρλος Γκοσν με χρειαζόταν;»

Μετά την ανακοίνωση της παραπομπής της στο ποινικό δικαστήριο στα τέλη Ιουλίου, η Ρασιντά Ντατί τόνιζε ότι όλη της η δραστηριότητα αφορούσε την ιδιότητα της δικηγόρους και είχε αρνηθεί οποιαδήποτε άσκηση πίεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Πιστεύετε ότι ο Κάρλος Γκοσν με χρειαζόταν;» είχε ρωτήσει.

Για τον 71χρονο Γκοσν, πρώην επικεφαλής της Renault-Nissan, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Απρίλιο 2023 και πρόκειται να δικαστεί για κατάχρηση εξουσίας από διευθυντή εταιρείας, παραβίαση εμπιστοσύνης, διαφθορά και ενεργό άσκηση επιρροής.

Ο άνδρας, ο οποίος έχει λιβανέζικη, γαλλική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, ζει στον Λίβανο από τα τέλη του 2019 μετά από μια δραματική απόδραση από την Ιαπωνία.

Τα δικαστικά προβλήματα δεν σταματούν βεβαίως εδώ για την κ. Ντατί, καθώς την ερευνά η Εισαγγελία για αδήλωτα κοσμήματα αξίας μόλις 420.000 ευρώ στην Ανώτατη Αρχή για τη Διαφάνεια στη Δημόσια Ζωή.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Le Figaro