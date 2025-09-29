Live: Σίγουρος για το ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα δηλώνει ο Τραμπ – Σε εξέλιξη η συνάντηση με Νετανιάχου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, εν μέσω σταθερά αισιόδοξων μηνυμάτων ότι επίκειται συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Καθώς ο Τραμπ υποδεχόταν τον Νετανιάχου, ρωτήθηκε από τους παριστάμνεους δημοσιογράφους στο προαύλιο του Λευκού Οίκου εάν είναι βέβαιος «ότι θα υπάρξει σύντομα ειρήνη στη Γάζα.»

Ο Τραμπ απάντησε καταφατικά: «Ναι, είμα πολύ σίγουρος».

Λίγες ώρες πριν από το τετ α τετ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ επέμεινε ότι Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας. Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο και σχολίασε: «Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν λίγο και ίσως να αποχωρήσουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση».

Αγκάθια και μάχη στο παρασκήνιο

Υπάρχουν όμως και άλλες εκτιμήσεις. Οπως αυτή της Wall Street Journal που, επικαλούμενη κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνει ότι παρά την πιθανή ανακοίνωση συμφωνίας τη Δευτέρα, η τελική διατύπωση του σχεδίου παραμένει ανοικτή, με το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη να ζητούν αλλαγές παρασκηνιακά, ενώ η Χαμάς, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει καν επίσημο αντίγραφο του σχεδίου.

Μια συνολική συμφωνία για τη Γάζα εξακολουθεί να φαντάζει μακρινή, καθώς οι χώρες της περιοχής διαφωνούν σε καίρια σημεία της πρότασης Τραμπ, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.