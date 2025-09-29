Κίνα: Θανατική ποινή σε 11 μέλη οικογένειας μαφιόζων

Κινεζικό δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο 11 μέλη μιας διαβόητης οικογένειας μαφιόζων στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά δεκάδες μέλη της οικογένειας Μινγκ κρίθηκαν ένοχα για εγκληματικές δραστηριότητες, με πολλά από αυτά να καταδικάζονται σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

Η οικογένεια Μινγκ εργαζόταν για μία από τις τέσσερις φυλές που διοικούσαν την ήσυχη, απομονωμένη πόλη Λαουκάι της Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, και τη μετέτρεψαν σε κέντρο για τυχερά παιχνίδια, ναρκωτικά και απάτες, σύμφωνα με το BBC.

Πολλά μέλη της οικογένειας συνελήφθησαν το 2023 από τις αρχές της Μιανμάρ, οι οποίες παρέδωσαν τους συλληφθέντες στις κινεζικές αρχές.

39 μέλη της οικογένειας Μινγκ καταδικάστηκαν

Συνολικά 39 μέλη της οικογένειας Μινγκ καταδικάστηκαν τη Δευτέρα στην πόλη Γουενζού, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κινεζικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CCTV.

Εκτός από τα 11 μέλη που καταδικάστηκαν σε θάνατο, άλλα πέντε καταδικάστηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή. Ακόμη 11 καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και τα υπόλοιπα σε ποινές φυλάκισης από πέντε έως 24 χρόνια.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι από το 2015 η οικογένεια Μινγκ και άλλες ομάδες είχαν εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως απάτες στις τηλεπικοινωνίες, παράνομα καζίνο, εμπορία ναρκωτικών και πορνεία.

Οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και οι απάτες είχαν αποφέρει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στους δράστες, σύμφωνα με το δικαστήριο.