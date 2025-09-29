Axios: Επικοινωνία Τραμπ με τον Εμίρη του Κατάρ – «Εξοργισμένος» ο Λευκός Οίκος με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ αλ Θάνι, πριν υποδεχτεί σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios, εν μέσω ανησυχιών των Αράβων ότι ο Τραμπ τροποποιεί την πρότασή του για τη Γάζα για να ικανοποιήσει τις ισραηλινές απαιτήσεις.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν στο πρακτορείο ότι υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο και ότι αν πει όχι στην πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, θα κατηγορηθεί.

«Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό σχεδόν 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

«Όλοι — και εννοώ όλοι — είναι εξοργισμένοι με τον Μπίμπι», λέει ένας άλλος βοηθός.

Τόσο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όσο και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με επιρροή, «παραλίγο να τα καταφέρουν» με τον Νετανιάχου, λέει ένας σύμβουλος. «Και οι δύο είναι στα όριά τους με το Ισραήλ».

Κάποιοι σύμβουλοι λένε στον Τραμπ ότι η ικανότητά του να επιβάλει τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του στην παγκόσμια σκηνή.

Το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος είδε μια ευκαιρία αφού ο Νετανιάχου διέταξε πλήγμα εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Όταν ο Μπίμπι έστειλε αυτούς τους πυραύλους στο Κατάρ, ένωσε τους Άραβες του Κόλπου», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ στο Axios. «Είναι όλοι ένα. Μιλούν με μία φωνή… Ήταν ένα αποτέλεσμα συσπείρωσης. Και σε αυτό, για πρώτη φορά, υπήρχε πραγματικά ένας μονολιθικός αραβικός κόσμος. Και ο Γουίτκοφ και ο [Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο] Ρούμπιο είπαν: «Αχα, αυτή είναι η ώρα».

Ο Νετανιάχου «ανησυχεί για την πολιτική του επιβίωση»

Σύμβουλοι έχουν επίσης πει στον Τραμπ ότι ο Νετανιάχου ανησυχεί πρωτίστως για την πολιτική επιβίωση, αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και τον «κακομεταχειρίζεται». Ένας σύμβουλος ανέφερε την εστίαση του Νετανιάχου στον εγχώριο διαδικτυακό πολιτικό διάλογο στις ΗΠΑ, αποκαλώντας την «περίεργη εμμονή».

Πηγή: Times of Israel