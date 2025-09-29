Όρμπαν: «Ασήμαντη η υπόθεση με το drone – Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, υποβάθμισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο ουγγρικά drones να παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, σε συνέντευξη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ακόμη κι αν κάποιο drone μπήκε στην Ουκρανία από την Ουγγαρία, δήλωσε ο Όρμπαν, το Κίεβο θα πρέπει να ασχοληθεί με τα drones που έρχονται από την ανατολή, από τη Ρωσία.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι ένα αναγνωριστικό drone από την Ουγγαρία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, πετώντας πάνω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας.

Νωρίτερα, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, είχε απορρίψει τους ουκρανικούς ισχυρισμούς, αλλά ο Όρμπαν δεν αρνήθηκε το περιστατικό.

Όρμπαν: «Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος»

«Πιστεύω τους υπουργούς μου, αλλά ας πούμε ότι όντως πέταξε μερικά μέτρα μέσα, και λοιπόν; Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος», είπε ο Όρμπαν.

Στη συνέντευξη, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν κινδυνεύει από τους δυτικούς της γείτονες στο ΝΑΤΟ και θα έπρεπε να επικεντρωθεί στα ρωσικά drones στο ανατολικό μέτωπο.

«Η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουγγαρία· βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θα πρέπει να ανησυχεί για τα drones στα ανατολικά της σύνορα, καθώς εδώ βρίσκονται κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Τα μετόπισθεν της Ουκρανίας είναι ασφαλή. Κανείς δεν θα την επιτεθεί από εκεί. Δεν νομίζω ότι οι Πολωνοί, οι Σλοβάκοι, οι Ούγγροι ή οι Βούλγαροι θα ήθελαν να τους επιτεθούν. Αυτό είναι μια απάτη. Δεν έχει σημασία», είπε ο Όρμπαν.

Εντάσεις στις σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας

Νωρίτερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας και της Ουκρανίας αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις για το ζήτημα. Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο αρνήθηκε ότι το επίμαχο drone προερχόταν από την Ουγγαρία και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι καλλιεργεί αντιανθικαρπικά αισθήματα.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γίνεται παράλογα αντιανθικαρπικός, τώρα βλέπει φαντάσματα», είπε ο Σιγιάρτο.

Η απάντηση του Ουκρανού ΥΠΕΞ

Ο Ουκρανός ομόλογός του, Αντρίι Σίμπιχα, απάντησε με έναν χάρτη που έδειχνε τη διαδρομή του drone, κατηγορώντας τους Ούγγρους αξιωματούχους για «τύφλωση».

«Για τους τυφλούς Ούγγρους αξιωματούχους. [Αυτή είναι η] Ακριβής διαδρομή της χθεσινής παραβίασης από την Ουγγαρία στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και περιμένουμε ακόμα από την Ουγγαρία να εξηγήσει τι έκανε αυτό το αντικείμενο στον εναέριο χώρο μας», έγραψε ο Σίμπιχα.

We are starting to see a lot of things, Peter, including your government’s hypocrisy and moral degradation, open and covert work against Ukraine and the rest of Europe, serving as a Kremlin lackey. No amount of your attacks on our President will change what we—and everyone—see. https://t.co/Te6Zgv7Q9o — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 26, 2025

Οι σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό σημείο, μετά από μια σειρά επεισοδίων. Η Ουκρανία βομβάρδισε τον αγωγό Druzhba σε ρωσικό έδαφος, διακόπτοντας ουσιαστικά για ημέρες τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η Ουγγαρία αποτελεί επίσης τον βασικό αντίπαλο των ενταξιακών φιλοδοξιών της Ουκρανίας στην Ε.Ε., απειλώντας με βέτο στο άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Ο πρωθυπουργός Όρμπαν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε. θα ήταν οικονομική καταστροφή τόσο για την Ουγγαρία όσο και για την ίδια την Ένωση.

Με πληροφορίες από Euronews