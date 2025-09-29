Λευκός Οίκος: «Πολύ κοντά» σε συμφωνία για τη Γάζα

Σταθερά αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, εμφανίζεται ο Λευκός Οίκος λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου.

Σε δηλώσεις της στο Fox News, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ επέμεινε ότι το Ισραήλ και η ένοπλη οργάνωση Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό και πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μιλήσει επίσης με ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι έχουν διατελέσει μεσάζοντες με τη Χαμάς.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν λίγο και ίσως να αποχωρήσουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε η Λέβιτ.

Αγκάθια και μάχη στο παρασκήνιο

Υπάρχουν όμως και άλλες εκτιμήσεις. Οπως αυτή της Wall Street Journal που, επικαλούμενη κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνει ότι παρά την πιθανή ανακοίνωση συμφωνίας τη Δευτέρα, η τελική διατύπωση του σχεδίου παραμένει ανοικτή, με το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη να ζητούν αλλαγές παρασκηνιακά, ενώ η Χαμάς, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει καν επίσημο αντίγραφο του σχεδίου.

Μια συνολική συμφωνία για τη Γάζα εξακολουθεί να φαντάζει μακρινή, καθώς οι χώρες της περιοχής διαφωνούν σε καίρια σημεία της πρότασης Τραμπ, εκτιμά η αμερικανική εφημερίδα.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει, εάν εφαρμοστεί, την άμεση απελευθέρωση έως και 20 ζωντανών ομήρων μέσα σε 48 ώρες, τον αφοπλισμό και την οριστική αποχώρηση της Χαμάς από τη Γάζα, τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης και τη δημιουργία δύναμης σταθεροποίησης υπό αραβική ηγεσία, ενώ ισραηλινά στρατεύματα θα αποσύρονταν από το πεδίο των μαχών.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και πρώην συμβούλους του Αμερικανού προέδρου, προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση σε βασικά σημεία.

Η εικόνα ενότητας που θα επιχειρηθεί στον Λευκό Οίκο, ωστόσο, δεν κρύβει το γεγονός ότι τα πιο δύσκολα ζητήματα παραμένουν ανοικτά.