Σιγκαπούρη: Ο πληθυσμός της έφτασε τα 6,11 εκατομμύρια λόγω των ξένων εργαζομένων

Ο πληθυσμός της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 1,2% τον Ιούνιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, φτάνοντας σε νέο υψηλό των 6,11 εκατομμυρίων, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η Σιγκαπούρη γνώρισε σταθερή αύξηση του πληθυσμού από το τέλος της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αυστηροί περιορισμοί κράτησαν τους ξένους μακριά και οδήγησαν σε σπάνιες περιπτώσεις συρρίκνωσης του πληθυσμού του ασιατικού χρηματοοικονομικού κόμβου.

Η τελευταία αύξηση του πληθυσμού προήλθε κυρίως από την αύξηση του αριθμού των ξένων εργαζομένων, ο οποίος έφτασε τα 1,91 εκατομμύρια τον Ιούνιο, 2,7% υψηλότερος από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Εθνική Διεύθυνση Πληθυσμού και Ταλέντων δήλωσε ότι η αύξηση προήλθε από εργαζόμενους στους τομείς των κατασκευών, των ναυπηγείων και της μεταποίησης, καθώς και από οικιακούς εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα «υποστηρίζουν βασικά έργα υποδομής όπως το Τερματικό Σταθμό Changi 5 και την αύξηση της προσφοράς κατοικιών», ανέφερε.

Τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιούνιο έδειξαν ότι ο πληθυσμός των πολιτών αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 3,66 εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων παρέμεινε στα 0,54 εκατομμύρια.

Η αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών στη Σιγκαπούρη, η οποία στερείται γης, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τους πολιτικούς ηγέτες, ειδικά όταν οι ψηφοφόροι είναι ανασφαλείς για τις θέσεις εργασίας και το κόστος ζωής.

Το 2013, το νησιωτικό έθνος, με την τάξη, είδε διαμαρτυρίες κατά των σχεδίων για δραματική αύξηση της μετανάστευσης που θα αύξανε τον πληθυσμό στα 6,9 εκατομμύρια έως το 2030.

Η υπηρεσία πληθυσμού ανέφερε ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης των αλλοδαπών παρέμεινε σταθερός από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025.

Χαμηλά ποσοστά ανεργίας και ανάπτυξη της οικονομίας

Τα ποσοστά ανεργίας στη Σιγκαπούρη παρέμειναν χαμηλά στο 2% τον Ιούνιο, παρά τη μείωση των κενών θέσεων εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις ανησυχούν για την επιβράδυνση της οικονομίας.

Η οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε ελαφρώς ταχύτερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, στο 4,4% σε ετήσια βάση, στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, αλλά οι αρχές αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, υπό την επίδραση των δασμών των ΗΠΑ.

