Νέο σχέδιο της ΕΕ για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Το επικείμενο σχέδιο των Βρυξελλών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιέργκενσεν.

«Δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για εγωιστική κερδοσκοπία πάνω σε μια βασική ανάγκη, όπως είναι η στέγη μας», δήλωσε ο Επίτροπος σε υψηλού επιπέδου διάσκεψη για την προσιτή στέγαση στην Κοπεγχάγη, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της «χρηματοοικονομικοποίησης» του στεγαστικού αποθέματος της Ε.Ε.

Σοβαρή στεγαστική κρίση στην ΕΕ

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 60% από το 2010, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτήν την άνοδο στη δραματική επιβράδυνση της κατασκευής δημόσιων κατοικιών, καθώς και στη σημαντική αύξηση κερδοσκοπικών πρακτικών σε αστικές περιοχές, όπου το απόθεμα προσιτής στέγης έχει μειωθεί.

Το σχέδιο αντιμετώπισης

Ο Γιέργκενσεν επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης — το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα φέτος — θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ώστε να επιτρέπεται στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα, τα οποία έχουν αποκλειστεί από την αγορά.

Δεδομένου ότι τα δημόσια κεφάλαια από μόνα τους δεν θα επαρκούν, ο Επίτροπος εξήγησε ότι θα πρέπει να συνδυαστούν με ιδιωτικές επενδύσεις. Υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να «ισορροπούν σταθερές αποδόσεις με κοινωνική υπευθυνότητα», ανέφερε πως η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι πραγματικά προσιτές.

Εκτός από τα μέτρα που στοχεύουν στην περικοπή των πολύπλοκων κοινοτικών και εθνικών κανονισμών που καθυστερούν την ανέγερση νέων κατοικιών, ο Γιέργκενσεν ανακοίνωσε ότι το επικείμενο σχέδιο θα στοχεύει επίσης και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η μετατροπή κατοικιών σε τουριστικά διαμερίσματα θεωρείται μείζονας παράγοντας της αύξησης του κόστους στέγασης, με τις αρχές να προχωρούν ακόμη και σε πλήρη απαγόρευση αυτών των καταλυμάτων σε μέρη όπως η Βαρκελώνη. Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το «πολύπλοκο» αυτό ζήτημα «με αποφασιστικότητα αλλά και δικαιοσύνη».

«Η κρίση αυτή αποτελεί μια καθοριστική δοκιμασία για τη δημοκρατία μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γιέργκενσεν. «Είναι μια μάχη που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε».

Με πληροφορίες από Politico