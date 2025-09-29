Πιστόριους: Ευσεβείς πόθοι οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Πούτιν δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος

«Δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και οι Ευρωπαίοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Ο Πιστόριους προειδοποιεί επίσης ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για ειρηνευτικές συμφωνίες παραμένουν ως επί το πλείστον «ευσεβείς πόθοι», καθώς «οι διπλωματικές προσπάθειες δεν καταφέρνουν να επιφέρουν καμία σημαντική πρόοδο» στον πόλεμο.

Λέει ότι «όλα αυτά δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και δεν θέλει ειρήνη για την Ουκρανία». «Σήμερα, λοιπόν, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενδυνάμωση της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της άμυνάς της», σημειώνει.

«Στόχος μας είναι να δούμε την Ουκρανία να εισέρχεται σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, και για αυτό, η Ουκρανία πρέπει να είναι ισχυρή. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η αποστολή της εποχής μας».

Ο Γερμανός Υπουργός τονίζει πως «θα πρέπει και θα κάνουμε περισσότερα για την άμυνα στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να παραμείνει διατλαντικό. Αυτό είναι που χρειάζεται για να είναι η ήπειρός μας ενωμένη, ελεύθερη και ειρηνική».

Πηγή: Guardian