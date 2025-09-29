Η Ρωσία αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα νόμο που καταγγέλλει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε προηγουμένως υπέρ της αποχώρησης από τη συνθήκη, την οποία η Μόσχα επικύρωσε το 1998.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η καταγγελία της Ρωσίας έγινε σε απάντηση στην άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να τοποθετήσει έναν Ρώσο εκπρόσωπο σε μια επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.

Πηγή: Reuters