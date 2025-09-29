Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Συγχαρητήριο μήνυμα για την νίκη της φιλοευρωπαίας προέδρου της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, στις βουλευτικές εκλογές στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη στις εκλογές του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS