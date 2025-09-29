Logo Image

Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία

Πηγή φωτ. Γρ. Τύπου του Πρωθυπουργού

Ανάρτηση του πρωθυπουργού με αφορμή την νίκη της φιλοευρωπαίας Μάγια Σάντου, στις βουλευτικές εκλογές

Συγχαρητήριο μήνυμα για την νίκη της φιλοευρωπαίας προέδρου της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, στις βουλευτικές εκλογές στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

«Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο Μάγια Σάντου, και τον λαό της Μολδαβίας για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών. Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία και προσβλέπει στη συνεργασία για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την νίκη στις εκλογές του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS

