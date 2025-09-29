Ισραήλ: Ο υπουργός Σμότριτς ζητεί «απόλυτη ελευθερία δράσης» του στη Γάζα, πριν τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται πριν από την κρίσιμη σημασία συνάντηση που προβλέπεται να γίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός εκθέτει μια σειρά «κόκκινων γραμμών» που λέει ότι μετέφερε στον πρωθυπουργό.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, λίγο αφού υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα.

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Ο Σμότριτς επανέλαβε τους τελευταίους μήνες την αντίθεσή του σε μια συμφωνία, ακόμη και έμμεση, με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, του οποίου η άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ πυροδότησε τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σήμερα έκρινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει «απόλυτη ελευθερία δράσης στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας».

Επίσης αντιτίθεται σε μια επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως προτείνουν παράγοντες της διεθνούς κοινότητας για τη μεταπολεμική περίοδο στη Γάζα.

Επίσης αντιτίθεται και σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ, μεσολαβήτριας χώρας και συμμάχου των ΗΠΑ, στη μελλοντική διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα.

Προτροπή για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Τέλος ο Σμότριτς εξέφρασε την ελπίδα για αμερικανική υποστήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», η βιβλική ονομασία που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ηγέτες για τη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ως προς αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κατηγορηματικά βέτο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υποστήριξη του κόμματος του Σμότριχ για να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΜΠΕ