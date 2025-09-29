Βρετανία: Περισσότερη ενδοσκόπηση παρά πανηγυρισμοί για τους Εργατικούς μετά από ένα χρόνο στην εξουσία

Η εξουσία δεν έχε «φερθεί με ευγένεια» στο Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη, λίγοι στο ετήσιο συνέδριό του στη βόρεια πόλη του Λίβερπουλ γιορτάζουν. Αντίθετα, οι περισσότεροι αναρωτιούνται πού έκαναν λάθος.

Με το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK να προηγείται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις, αρκετοί βουλευτές των Εργατικών φοβούνται ότι έχουν χάσει την υποστήριξη πολλών Βρετανών και ανησυχούν ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες να τους κερδίσουν ξανά πριν από τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν, το αργότερο, το 2029.

Τουλάχιστον έξι βουλευτές έχουν κατηγορήσει ανοιχτά τα μηνύματα της κυβέρνησης για την αποτυχία τους να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι οι υπουργοί θα πρέπει να είναι πιο τολμηροί με την πολιτική τους και να κάνουν περισσότερα για να αναδιαμορφώσουν το σύστημα, ώστε να περιορίσουν την αυξανόμενη δημοτικότητα του προγράμματος του Reform και του υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

Ενδοσκόπηση και εισηγήσεις για επανασύνδεση με την εργατική τάξη

«Η άνοδος του Reform έχει να κάνει με το ότι τους παραχωρούμε έδαφος, παύουμε να μπορούμε να μιλάμε στην εργατική τάξη με τον τρόπο που την καταλαβαίνουν και να συνδέονται μαζί της», δήλωσε ο βουλευτής Ντέιβιντ Σμιθ σε εκδήλωση στο περιθώριο του συνεδρίου του κεντροαριστερού κόμματος.

«Πρέπει να αρχίσουμε να επανασυνδεόμαστε με την εργατική τάξη, πρέπει να ακούσουμε τι θέλουν και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους».

Αυτή η αντιληπτή αδυναμία να προσελκύσουν την παραδοσιακή βάση υποστήριξης των Εργατικών έχει προκαλέσει κάποια ενδοσκόπηση στο δεύτερο συνέδριο του κόμματός τους από τότε που ανέλαβαν την εξουσία, με ορισμένους νομοθέτες να επικρίνουν ανοιχτά την επιχείρηση του Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός ηγέτης, Κιρ Στάρμερ, έχει χάσει τουλάχιστον 15 υπουργούς και έμπιστους συμβούλους από την κυβέρνησή του από τα τέλη του περασμένου έτους, ορισμένοι από τους οποίους θυσιάστηκαν σε απόπειρες ανασυγκρότησης μιας κυβέρνησης που δεν έχει ακόμη πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να ανοικοδομήσει το έθνος.

Ενώ ο Στάρμερ αγωνίζεται, το Reform του Φάρατζ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία στρατολόγησης, φέρνοντας αρκετούς πρώην Συντηρητικούς για να εμβαθύνουν την εμπειρία της προεκλογικής εκστρατείας και της οργάνωσης ενός κόμματος στο περιθώριο της πολιτικής για τρία χρόνια μέχρι πέρυσι.

Ο Φάρατζ έχει θέσει στην κορυφή της ατζέντας τις μέχρι στιγμής ανεπιτυχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση, ωθώντας τον Στάρμερ να προσπαθήσει να συσπειρώσει το κόμμα του για να ενωθεί και να επιτεθεί σε αυτό που θεωρεί ως τον κύριο εχθρό των Εργατικών, το Reform.

Η συζήτηση για ανάπτυξη δεν ελκύει τους ψηφοφόρους

Οι βουλευτές των Εργατικών ανησυχούν ότι η ομάδα του Στάρμερ έχει γίνει περισσότερο αντιδραστική παρά προληπτική, ενώ προωθεί μια αφήγηση για την οικονομική ανάπτυξη που έχει μικρή απήχηση στους κουρασμένους από την πολιτική ψηφοφόρους.

Η Μάργκαρετ Μάλαν, βουλευτής των Εργατικών για το Ντάγκενχαμ και το Ρέινχαμ, μεταξύ των πιο υποβαθμισμένων εκλογικών περιφερειών στη Βρετανία, περιέγραψε ότι χτύπησε χιλιάδες πόρτες για να μιλήσει στους ψηφοφόρους.

«Και ξέρετε κάτι; Κανείς δεν μου έχει πει ποτέ, “Μάργκαρετ, μίλα μου για το ΑΕΠ” (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν)», είπε.

«Αλλά οι άνθρωποι παρατηρούν ότι οι τράπεζες στις κεντρικές οδούς κλείνουν, όλα τα αξιοπρεπή καταστήματα είναι φραγμένα, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν αισθάνονται ασφαλείς και δεν βλέπουν πραγματικά λύσεις από την πολιτική».

Η κυβέρνηση αναμένεται να πρέπει να επιβάλει περαιτέρω φόρους στον επόμενο προϋπολογισμό της στις 26 Νοεμβρίου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία.

Οι αξιωματούχοι των Εργατικών προσπάθησαν να παρουσιάσουν το Reform UK ως το κόμμα των παραπόνων, προσφέροντας στους ψηφοφόρους την ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση του έθνους, αλλά προσφέροντας λίγες, αν όχι καθόλου, πρακτικές λύσεις. Απορρίπτουν μεγάλο μέρος της πολιτικής του πλατφόρμας ως μη λειτουργικό και χωρίς κόστος.

«Βολές» κατά του Στάρμερ από το Reform

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε την Κυριακή τις πολιτικές μετανάστευσης του Reform ως «ρατσιστικές» – ένα σχόλιο που ο Ζία Γιουσούφ, επικεφαλής πολιτικής του Reform, χαρακτήρισε ως υποτίμηση των ανησυχιών εκατομμυρίων ψηφοφόρων.

«Νομίζω ότι ο λαός… έχει βαρεθεί να υποτιμώνται, να δυσφημούνται και να προσβάλλονται οι απολύτως εύλογες ανησυχίες του για τη μετανάστευση», δήλωσε ο Γιουσούφ στο Sky News.

Η Κλερ Έινσλεϊ, επικεφαλής πολιτικής του Στάρμερ την περίοδο 2020-22 και τώρα εργάζεται για την κεντροαριστερή ανανέωση στο Ινστιτούτο Προοδευτικής Πολιτικής με έδρα τις ΗΠΑ, αμφισβήτησε γιατί οι Εργατικοί επικεντρώνονται στη μετανάστευση «όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να το λύσεις».

Αυτό ήταν ένα ερώτημα που κυριάρχησε σε αρκετές εκδηλώσεις συνεδρίων, όπου νομοθέτες και ακτιβιστές δήλωσαν ότι οι Εργατικοί θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή θέσεων εργασίας στις λιγότερο πλούσιες περιοχές της Βρετανίας και προέτρεψαν τον Στάρμερ να καλωσορίσει νέες ιδέες, αντί να τις αποκλείει.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος των Εργατικών στο Μάντσεστερ, ο οποίος δεν έχει κάνει πολλά για να κρύψει την κριτική του προς τον Στάρμερ, προκαλώντας υποψίες για μια πρόκληση ηγεσίας, δήλωσε ότι ήθελε το κόμμα να είναι ανοιχτό σε συζήτηση για το πώς μπορεί να αλλάξει την τύχη του. Αλλά αμφισβήτησε κατά πόσον αυτό ήταν δυνατό όταν «υπάρχει κλίμα φόβου».

Κατηγόρησε τους Εργατικούς για την αναστολή βουλευτών «επειδή έκαναν like σε ένα tweet από άλλο πολιτικό κόμμα» ή για την προσπάθεια προστασίας των επιδομάτων αναπηρίας ή επέκτασης της υποστήριξης της παιδικής πρόνοιας.

«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για μια πολιτική ατζέντα που να συνδέει περισσότερα, που να λέει μια ιστορία… για το τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και να ασχολείται με αυτά τα βασικά, το κόστος ζωής, το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων».

Πηγή: Reuters