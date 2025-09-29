Σάντου: Νίκη όλης της Μολδαβίας και όχι μόνο ενός κόμματος

Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Δράσης & Αλληλεγγύης (PAS) στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας την Κυριακή αποτελεί «ισχυρή εντολή για τη διαδικασία ένταξης» της χώρας στην ΕΕ, δήλωσε η Πρόεδρος Μάια Σάντου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου .

«Έχουμε δείξει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι είμαστε θαρραλέοι και αξιοπρεπείς, ότι δεν αφήσαμε τον εαυτό μας να μας εκφοβίσει», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη στις κατηγορίες για ρωσική παρέμβαση σε αυτές τις εκλογές.

«Η νίκη είναι της χώρας και όχι ενός κόμματος», προσθέτει.

Η νίκη του φιλοευρωπαϊκού PAS έχει προκαλέσει μεγάλη ικανοποίηση στις Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έσπευσαν να συγχαρούν τους νικητές και συνεπώς και την πρόεδρο, με φόντο την ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία, υπενθυμίζεται, είναι συνυφασμένη με αυτήν της Ουκρανίας.

Με καταμετρημένο πάνω από το 99% των ψήφων, το PAS αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στις εκλογές με ένα ποσοστό κατά τι παραπάνω από 50%.

Δίπολο

Από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η Μολδαβία ταλαντεύεται ανάμεσα στην φιλοευρωπαϊκή και τη φιλορωσική πορεία. Υπό την ηγεσία της Σάντου, η χώρα έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της να απελευθερωθεί από την επιρροή της Μόσχας, μια προσπάθεια που εντάθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η σκιά του Κρεμλίνου ήταν πάντα έντονη. Η Μόσχα έχει 1.500 στρατιώτες σταθμευμένους στην Υπερδνειστερία, μια περιοχή που διοικείται από φιλορώσους αυτονομιστές που αποσχίστηκαν από τον έλεγχο της κυβέρνησης της Μολδαβίας σε έναν σύντομο πόλεμο τη δεκαετία του 1990.

Από την εκλογή της Σάντου, το Κρεμλίνο έχει κατηγορηθεί ότι εργάζεται επιθετικά για να την υπονομεύσει. Οι αρχές της Μολδαβίας ισχυρίζονται ότι η Μόσχα έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλορωσικά κόμματα, σε προγράμματα αγοράς ψήφων και σε προπαγανδιστικές εκστρατείες με στόχο την υποδαύλιση αντιδυτικών συναισθημάτων.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Le Figaro, Guardian