Υβριδικός πόλεμος και προπαγάνδα – Ποιον ωφελεί η ψυχροπολεμική υστερία  

Σακίδια επιβίωσης, οδηγοί ασφαλείας και συνεχής εξοπλισμός: Από τότε που ο πολωνικός εναέριος χώρος στις 10 Σεπτεμβρίου παραβιάστηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η κυβέρνηση και ο πληθυσμός προετοιμάζονται εντατικά ακόμη και για πόλεμο με τη Ρωσία!

Ο Κριστόφ Λις, πολύ γνωστός «εκπαιδευτής διασώσεων» στην Πολωνία, προσφέρει μάλιστα μαθήματα στο YouTube και έχει κατακλυστεί από αιτήματα για να δείξει τι πρέπει να κουβαλάει κάποιος στο προσωπικό του σακίδιο έκτακτης ανάγκης. Ο Λις εξηγεί ότι ένα σακίδιο διάσωσης πρέπει να είναι συσκευασμένο για τις πρώτες 24 ώρες της διαφυγής και παραμονής στα …καταφύγια.

Η ζήτηση για σακίδια πλάτης διάσωσης στην Πολωνία είναι αυτή τη στιγμή τόσο υψηλή που ακόμη και γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ τα έχουν προσθέσει προσωρινά στη γκάμα τους. Στον ιστότοπο militaria.pl, μπορούν οι Πολωνοί να παραγγείλουν γεμάτο, το βασικό «σακίδιο» στην τιμή των 128 ευρώ και το «μεγάλο» (Help Bag Max), στα 700 ευρώ.

Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και στις γειτονικές Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες. Η Δανία έκλεισε προσωρινά, τα αεροδρόμιά της, καταγγέλλοντας ότι εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της, μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η ταυτότητα των δραστών παραμένει πάντως άγνωστη.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα τη σύνοδο κορυφής των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Η Γερμανία προσέφερε μάλιστα βοήθεια μέσω της Bundeswehr στην αντιμετώπιση των αγνώστων drones. Η γερμανική φρεγάτα «Αμβούργο» κατέπλευσε ήδη στην Κοπεγχάγη, εντασσόμενη στην επιχείρηση «Baltic Sentry» του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα, η οποία έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της συμμαχίας. «Η γερμανική φρεγάτα θα συμβάλει στην ενισχυμένη εναέρια επιτήρηση κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ», ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

Η σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, μίλησε για μια υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας, που πραγματοποιήθηκε από «επαγγελματίες δράστες». Αλλά απέφυγε να σχολιάσει ποιος ακριβώς μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτήν την «εισβολή».

Ο Λετονός Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, έσπευσε πάντως να πει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ήδη έναν υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία.

Ψεύτικα drones;

Η πραγματικότητα, λέει ο Τζιαναντρέα Γκαγιάνι, διευθυντής της ιταλικής αμυντικής επιθεώρησης «Analisi Difesa», είναι ότι «μένει να αποδειχθεί η ρωσική ευθύνη για τα drones». Είναι πλέον κοινό μυστικό, προσθέτει, ότι «οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικούς παρεμβολείς για να καταρρίψουν πολλά «drones-δολώματα» όπως τα ρωσικά, άοπλα Gerbera, στη συνέχεια τα ανακατασκεύασαν, τα απομάκρυναν από την Ουκρανία και τα πέταξαν πάνω από τη Λευκορωσία για να αποκτήσουν κάποια αξιοπιστία και τελικά τα προσγείωσαν στην …Πολωνία» .

Για την ιστορία, τα drones που συνετρίβησαν στην Πολωνία ήταν σε κακή κατάσταση, είχαν επισκευαστεί με… μονωτική ταινία και είχαν μη ρωσικά ανταλλακτικά.

Δεν είναι τυχαίο που μόνο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είπε από την πρώτη στιγμή ότι κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις ήταν σίγουρα ρωσική. Όταν μάλιστα αποδείχθηκε επίσης ότι οι ζημιές που υπέστη μια αγροικία σε ένα πολωνικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Λευκορωσία, ήταν από πύραυλο που εξαπέλυσε ΝΑΤΟϊκό F-16 για να καταρρίψει τα drones.

Συνηθισμένες παραβιάσεις

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε επίσης ότι από τη δεκαετία του 1950, ρωσικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και αντίστροφα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Ειδικά πάνω από τη Βαλτική, μια θάλασσα που έχει ακτές σε χώρες του ΝΑΤΟ εκτός από τη Ρωσία. Μίλησα με πιλότους του ΝΑΤΟ και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Ο απομονωμένος αυτός ρωσικός θύλακας συνδέεται με τη Λευκορωσία μέσω του χερσαίου διαδρόμου Σουβάλκι, μήκους 70 χιλιομέτρων, στο έδαφος της Πολωνίας. Τα ρωσικά αεροσκάφη για να φτάσουν στο Καλίνινγκραντ, πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο κρατών μελών του ΝΑΤΟ-της Σουηδίας και της Φινλανδίας στα βόρεια, των Δημοκρατιών της Βαλτικής και της Πολωνίας, στα νότια. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, με τις υπερηχητικές ταχύτητες των αεροσκαφών, να παραβιάζεται ο εναέριος χώρος άλλων κρατών της περιοχής. Ιστορικά, εξηγεί στη Ναυτεμπορική, Έλληνας στρατιωτικός αναλυτής, «όταν ένα ξένο μαχητικό πλησιάζει τα όρια του εθνικού εναέριου χώρου, απογειώνονται αεροσκάφη όχι για να το καταρρίψουν ή να το αναχαιτίσουν, αλλά για να τα συνοδεύσουν μακριά. Αυτό συνέβη για παράδειγμα πρόσφατα στην Αλάσκα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι αυτά τα γεγονότα, τα οποία ήταν πάντα φυσιολογικά, τώρα δίνεται έμφαση».

Yστερία και επανεξολισμός της ΕΕ

«Δεν λέω ότι οι Ρώσοι δεν θα είχαν συμφέρον να προκαλέσουν, αλλά χτίζεται μια αφήγηση βασισμένη σε αναλήθειες. Δεν έχουν καταφέρει καν να αποδείξουν ούτε ένα από τα αναφερόμενα περιστατικά», λέει η ίδια πηγή, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα fake news για ρωσικά drones και «εισβολές» στα σύνορα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του επανεξοπλισμού της ΕΕ.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πόλεμο προπαγάνδας για να δικαιολογηθεί στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ο επανεξοπλισμός της ΕΕ ή μια κλιμάκωση του πολέμου υπό την πίεση των χωρών της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης», τονίζει ο Τζιαναντρέα Γκαγιάνι.

Από την άλλη πλευρά, προσθέτει ο Ιταλός αναλυτής, «το ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιεργείται, έχει στόχο και την εδραίωση, μέσω του φόβου του πολέμου, των ολοένα και πιο ασταθών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και μιας ΕΕ έτοιμης να θυσιάσει την ίδια τη δημοκρατία»

Η Ευρώπη θα πληρώσει το τίμημα

Δυστυχώς, την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν την Ουκρανία και την Ευρώπη στην τύχη τους, απαιτώντας να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες για τα όπλα που θα προμηθεύσουν οι Βρυξέλλες, στο Κίεβο.

Το πιο ανησυχητικό είναι όμως ότι όλα αυτά μας προετοιμάζουν για να δημιουργήσουμε ένα casus belli κατά της Ρωσίας. Το casus belli θα μπορούσε να στοχεύει στο να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο, αλλά ο Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει την Ευρώπη, προ πολλού. Όπως λέει ο Τζιαναντρέα Γκαγιάνι, «αν τα πράγματα είναι έτσι, οι Αμερικανοί μας λένε πηγαίνετε όλοι στον πόλεμο και όταν χάσετε, θα το συζητήσουμε». Η πολιτική του Τραμπ είναι οι Ουκρανοί να συνεχίσουν τον πόλεμο με ευρωπαϊκή βοήθεια, επιταχύνοντας έτσι την καταστροφή στην Ουκρανία και την Ευρώπη.