ΕΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Η ΕΕ επιβάλει εκ νέου μια σειρά κυρώσεων στο Ιράν, σε σχέση με τις δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης, οι οποίες κυρώσεις είχαν ανασταλεί με την έναρξη ισχύος του Κοινού Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ ή πυρηνική συμφωνία του Ιράν) το 2015.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να μην παρατείνει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Αυτό συνέβη αφότου Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο επικαλέστηκαν τον μηχανισμό «snapback» που προβλέπεται στο JCPoA.

Τα μέτρα που επανεισάγονται σήμερα περιλαμβάνουν τόσο εκείνα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από το 2006 με διαδοχικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ και έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο δίκαιο της ΕΕ, όσο και αυτόνομα μέτρα της ΕΕ .

Αφορούν: ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για άτομα, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άτομα και οντότητες και, σύμφωνα με αυτό, την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε όσους απαριθμούνται

οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, που καλύπτουν τους τομείς του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών και των μεταφορών.

Ειδικότερα