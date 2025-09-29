Οι πύραυλοι Tomahawk στα χέρια των Ουκρανών; Το Κρεμλίνο παρακολουθεί αλλά δεν ανησυχεί

Την είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για απόκτηση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς σχολίασε την Δευτέρα το Κρεμλίνο λέγοντας ότι οι στρατιωτικοί ειδικοί της Ρωσίας παρακολουθούν τις εξελίξεις αλλά κάτι τέτοιο δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

«Έχουμε ακούσει αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ο Τραμπ να στείλει τους Tomahawks στην Ουκρανία.

«Τα αναλύουμε προσεκτικά. Οι στρατιωτικοί μας ειδικοί παρακολουθούν στενά το θέμα», ανέφερε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε στο Fox News ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawks στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν προηγούμενα δημοσιεύματα. Προηγουμένως, υπήρχαν αναφορές ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του τους συγκεκριμένους πυραύλους.Ο Βανς ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση επί του θέματος.

Οι πύραυλοι Tomahawk, με βεληνεκές 2.500 χλμ. θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών επιθέσεων. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις με τη Ρωσία.