ΕΕ: «Ειδική πλειοψηφία» και όχι ομοφωνία επιδιώκει ο Κόστα για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ηγείται μιας προσπάθειας για την προώθηση της ένταξης της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο Κορυφής αυτήν την εβδομάδα.

Ο Κόστα έχει ζητήσει την υποστήριξη των πρωτευουσών της ΕΕ για να απλοποιήσει τη διαδικασία για τα νέα μέλη και να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα πηγές του POLITICO.

Η διπλωματική επίθεση αποτελεί μια προσπάθεια να παρακαμφθεί ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει το βέτο της χώρας του για να εμποδίσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην Ένωση.

Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν ομοφωνία κάθε στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης. Η Μολδαβία, η οποία είναι επίσης επίσημη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, πηγαίνει «χέρι-χέρι» με το Κίεβο στη διαδικασία προσχώρησης και δεν μπορεί να προχωρήσει όσο παραμένει το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με την πρόταση του Κόστα, οι λεγόμενες ομάδες διαπραγματεύσεων — βασικά νομικά βήματα στην πορεία προς την ένταξη — θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με την έγκριση της ειδικής πλειοψηφίας.

Αυτό θα επιτρέψει στην Ουκρανία και τη Μολδαβία να ξεκινήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να αποδείξουν την πρόοδο προς την επίτευξη των προτύπων της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.

Θα μπορούσαν να προχωρήσουν με τις αιτήσεις ένταξής τους στην ΕΕ ακόμη και αν μία ή δύο χώρες αντιταχθούν, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο.

Πιέσεις στην περιοδεία

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, ο Κόστα έχει ασκήσει άμεσες πιέσεις στους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης «περιοδείας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», όπου συναντήθηκε με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και κατά τη διάρκεια διμερών συνομιλιών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

«Η διεύρυνση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Την θεωρεί ως την πιο σημαντική γεωπολιτική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ. Γι’ αυτό πιστεύει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούν να μεταφραστούν σε απτά μέτρα».

Η Μάρτα Κος, επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, θα μεταβεί στην Ουκρανία τη Δευτέρα, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία εξέτασης της νομοθεσίας που απαιτείται για να προχωρήσει με την υποψηφιότητά της.

Με πληροφορίες από Politico

