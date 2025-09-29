Μολδαβία: «Δυτικοί» πανηγυρισμοί για το εκλογικό αποτέλεσμα

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και επισήμως οι Βρυξέλλες, χαιρετίζουν τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού PAS στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, ένα αποτέλεσμα πολύ κρίσιμο για την πρόεδρο Μάια Σάντου.

Υπενθυμίζεται πως όχι μία ούτε δύο, αλλά 6 φορές Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Κισινάου το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα την «τριανδρία» Τουσκ, Μακρόν και Μερτς την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Μολδαβίας στις 27 Αυγούστου.

Η Κομισιόν, σε μια ανάρτηση με αιχμές κατά της Ρωσίας (δεν κατονομάζεται) στα social media αναφέρει: «Μολδαβία, τα κατάφερες και πάλι. Καμία προσπάθεια να σπείρουν τον φόβο ή τη διχόνοια δεν μπόρεσε να κλονίσει την αποφασιστικότητά σου. Έκανες σαφή την επιλογή σου: Ευρώπη. Δημοκρατία. Ελευθερία. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα. Το μέλλον είναι δικό σου».

Η Γαλλία χαιρέτισε τη Δευτέρα τη νίκη του Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, θεωρώντας την ως επιβεβαίωση μιας «κυρίαρχης επιλογής» υπέρ της Ευρώπης, παρά τις «απόπειρες ξένης παρέμβασης».

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει έναν λαό που επιλέγει τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ούτε καν οι απεγνωσμένες προσπάθειες ξένης παρέμβασης», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε επίσης τα αποτελέσματα των εκλογών «παρά τις προσπάθειες παρέμβασης και πίεσης», δηλώνοντας στα γαλλικά και τα ρουμανικά ότι «η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Μολδαβίας στο ευρωπαϊκό της σχέδιο και στην προσπάθειά της για ελευθερία και κυριαρχία» .

Ο Αντόνιο Κόστα, Προέδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συνεχάρη τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου, κρίνοντας ότι έστειλε ένα «ισχυρό και σαφές μήνυμα» , παρά τη ρωσική παρέμβαση.

«Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι ηχηρό και σαφές. Επέλεξε τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, παρά τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις της Ρωσίας », δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα στο X. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκεντρώνει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Βαρσοβία, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, επαίνεσε το «θάρρος» του μολδαβικού λαού για τη «διατήρηση της ευρωπαϊκής πορείας», μετά τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμματος PAS της Μάια Σάντου στις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία.

«Όχι μόνο σώσατε τη δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά μπλοκάρατε και τις προσπάθειές της Ρωσίας να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X, τονίζοντας αυτό το «καλό μάθημα για όλους μας» .

Στις 27 Αυγούστου, από το Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξέφρασαν την «αποφασιστική τους υποστήριξη» στη Μολδαβία στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα «ψεύδη» και τις «παρεμβάσεις» της Μόσχας .