ΗΠΑ: Αγωγή από το Όρεγκον για τα σχέδια Τραμπ να αναπτύξει Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Αγωγή κατέθεσαν οι αρχές του Όρεγκον σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ από «εγχώριους τρομοκράτες» ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ, τη μεγαλύτερη πόλη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έδωσε την Κυριακή εντολή σε 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Όρεγκον να τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση.

Η αγωγή

Η αγωγή των αρχών του Όρεγκον κατατέθηκε σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Επικαλούμενος μόνο αβάσιμα και ακραία υπερβολικά προσχήματα – ο Πρόεδρος λέει ότι το Πόρτλαντ είναι “σπαρασσόμενη από πόλεμο” πόλη, “υπό πολιορκία” από “εγχώριους τρομοκράτες”. Οι εναγόμενοι έχουν παραβιάσει το κυριαρχικό δικαίωμα του Όρεγκον να διαχειρίζεται τις (πολιτειακές) υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς του», αναφέρει μεταξύ άλλων η αγωγή.

Η απόφαση του Τραμπ

Η Εθνοφρουρά θα αναπτυχθεί στο Πόρτλαντ του Όρεγκον για τους επόμενους δύο μήνες, κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον 200 μέλη της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στην πόλη για να «προστατεύσουν την ομοσπονδιακή περιουσία» όπου «συμβαίνουν ή είναι πιθανό να συμβούν διαμαρτυρίες», σύμφωνα με το υπόμνημα που έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ την Κυριακή.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι είχε εγκρίνει τη χρήση βίας εάν χρειαστεί για την καταστολή των διαμαρτυριών στα κέντρα κράτησης μεταναστών.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ για ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ ήταν «κεραυνός εν αιθρία», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. Εξήγησε πως το Πεντάγωνο είχε επικεντρωθεί στον σχεδιασμό πιθανολογούμενων επιχειρήσεων σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και το Μέμφις.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.