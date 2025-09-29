«Στο τελικό στάδιο» συμφωνία για τη Γάζα – Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου τη Δευτέρα

Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι ΗΠΑ και Ισραήλ μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει στην ολοκλήρωση της πρότασης ενός σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα, σε μία συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα, με τον Νετανιάχου. Οι δύο κύριες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ αυτή τη στιγμή αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και το ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να προωθήσει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αν και φάνηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον Αμερικανό ηγέτη, ο οποίος ώρες νωρίτερα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «πραγματική ευκαιρία για μεγαλείο» στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Axios ο Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται «στο τελικό τους στάδιο» και υποστήριξε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Όλοι έχουν ενωθεί για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, αλλά μένει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παρουσιάστηκε στους Άραβες ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ως σχέδιο 21 σημείων.

«Ήταν φανταστικό να συνεργαστούμε με τις αραβικές χώρες σε αυτό. Η Χαμάς τους ακολουθεί. Τρέφουν μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο», είπε ο Τραμπ. «Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη». «Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία για πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρέπει πρώτα να το πετύχουμε», πρόσθεσε.

Πάντως μιλώντας στο Fox News ο Νετανιάχου φάνηκε πιο επιφυλακτικός. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε στο δίκτυο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.