4 νεκροί σε μακελειό σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Το χρονικό της επίθεσης και τι γνωρίζουμε για τον δράστη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο δράστης, ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην είσοδο του ναού, άνοιξε πυρ με τυφέκιο εφόδου εναντίον των πιστών και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο κτίριο.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο τον εξουδετέρωσε επί τόπου. «Η φωτιά στο εκκλησίασμα κατασβέστηκε, όμως μέσα στα συντρίμμια βρέθηκαν δύο ακόμη πτώματα», ανακοίνωσε αργότερα ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Γουίλιαμ Ρένιε.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένοπλος έριξε δεκάδες πυροβολισμούς, προκαλώντας χάος σε όσους βρίσκονταν μέσα στον ναό για την κυριακάτικη λειτουργία.

Δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Δύο κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε τέσσερις νεκρούς.

Ο σερίφης της κομητείας Γκενεσί, Κρις Σουάνσον, μίλησε για «εμπρησμό που κατέστρεψε ολόκληρη την εκκλησία», ενώ οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκόπιμα από τον δράστη.

Παρέμβαση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στην Αμερική».

«Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Οι αντιδράσεις

Την έρευνα συντονίζει πλέον το FBI, με τον τοπικό διευθυντή Ρούμπεν Κόουλμαν να χαρακτηρίζει την επίθεση «πράξη στοχευμένης βίας». Ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου, Κας Πατέλ, έκανε λόγο για «άνανδρη και εγκληματική πράξη».

Η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, εξέφρασε «σοκ και αποτροπιασμό», καλώντας τους πολίτες «να προσευχηθούν για τα θύματα και τις οικογένειές τους». Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη βία σε χώρους λατρείας, σημειώνοντας πως «η καρδιά της είναι με την κοινότητα του Γκραντ Μπλανκ».

Σοκ στην κοινότητα των Μορμόνων

Η τραγωδία συνέβη μόλις μια ημέρα μετά τον θάνατο, σε ηλικία 101 ετών, του Ράσελ Μ. Νέλσον, προέδρου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, που για τους πιστούς θεωρείται προφήτης. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας τόνισε σε δήλωσή του ότι «οι χώροι λατρείας είναι ιερά καταφύγια ειρήνης, προσευχής και σύνδεσης» και εξέφρασε βαθιά θλίψη για την επίθεση.

Το κίνητρο του Σάνφορντ παραμένει άγνωστο. Οι αρχές διερευνούν εάν ο 40χρονος είχε προσωπικούς δεσμούς με την κοινότητα ή αν η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα στοχευμένης βίας κατά Χριστιανών στις ΗΠΑ.