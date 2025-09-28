Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ που μεσολάβησε στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι.

Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024, το βράδυ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Ντόχα, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ρούμπιο: Σημαντικό βήμα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την απελευθέρωση του Αμίρ Αμίρι και έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», ενώ δεσμεύτηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και άλλων Αμερικανών αιχμαλώτων.

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρούμπιο.