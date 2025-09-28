Άκρα Δεξιά – Άκρα Αριστερά: Το ισοζύγιο της τρομοκρατίας στις ΗΠΑ και η ανατροπή μετά από 30 χρόνια

Στα μέσα του 2025, οι βίαιες επιθέσεις από (ακρο) αριστερούς εξτρεμιστές ξεπέρασαν τη βία της άκρας δεξιάς για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες στις ΗΠΑ , σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να υποστηριχθεί άμεση αιτιακή συσχέτιση της ανόδου της «αριστερής» τρομοκρατίας με τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει στις ΗΠΑ η εκλογή Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι το τοπίο της τρομοκρατίας στην Αμερική παρουσιάζει τάσεις ανατροπής από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Ο λόγος; Οι πολιτικές του φαίνεται να κατευνάζουν τις ενστάσεις της άκρας δεξιάς και αντιθέτως να εντείνουν την οργή στην άκρα αριστερά, σημειώνει ο ιστότοπος Axios, βάσει των ευρημάτων της μελέτης.

Ετσι, η βία της άκρας δεξιάς που ήταν παραδοσιακά πιο συχνή και πιο θανατηφόρα, μειώθηκε δραματικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Παρά την αύξηση επιθέσεων που τυγχάνουν μεγάλης δημοσιότητας, όπως η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η πολιτική βία παραμένει σπάνια και καταδικάζεται συντριπτικά από την πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών.

Ο

Αναλύοντας 750 επιθέσεις

Οι ερευνητές του CSIS συνέταξαν και ανέλυσαν ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων από 750 επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων που συνέβησαν στις ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως τις 4 Ιουλίου 2025, κατηγοριοποιώντας τις σε:

«δεξιές»,

«αριστερές»,

«τζιχαντιστικές»,

«εθνο-εθνικιστικές» και

«άλλες».

Τα δεδομένα κατέδειξαν ότι οι αριστεροί εξτρεμιστές έχουν πραγματοποιήσει 41 επιθέσεις από το 2016 έως σήμετα, σε σύγκριση με 152 που εκπήγασαν από την άκρα δεξιά την ίδια περίοδο.

Η ακροαριστερή βία έχει σκοτώσει 13 ανθρώπους την τελευταία δεκαετία, πολύ λιγότερους από τους 112 θανάτους που χρεώνονται σε δράστες προερχόμενους από το ακροδεξιό φάσμα και τους 82 θανάτους με δράστες τζιχαντιστές.

Ωστόσο, φέτος, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε ακρο-αριστερές επιθέσεις ή απόπειρες, σε σύγκριση με μόλις μία επίθεση με ακροδεξιό δράστη.

Το πλαίσιο Τραμπ

Ο Τραμπ αντέδρασε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με το να κατηγοριοποιήσει την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», παρά την απουσία παραδεδογμενων ή έστω γνωστών δεσμών του καθ’ ομολογίαν δράστη (Τάιλερ Ρόμπινσον) με το συγκεκριμένο κίνημα.

Δεσμεύτηκε επίσης να θέσει στο μιρκοσκόπιο φιλελεύθερες ομάδες και προοδευτικούς χορηγούς για υποτιθέμενη χρηματοδότηση βίαιων διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δισεκατομμυριούχων Τζορτζ Σόρος και Ρέιντ Χόφμαν.

Ο Ντάνιελ Μπάιμαν, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης του CSIS, θεωρεί, μιλώντας στο Axios, ότι τα δεδομένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την αμερικανική κυβέρνηση «ως πρόσχημα για καταστολή νόμιμων οργανώσεων».

Ο ιστότοτοπος σχολιάζει ότι τόσο ο Τραμπ όσο και οι σύμμαχοί του κλείνουν τα μάτια στη βία της άκρας δεξιάς, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Τραμπ, τους οποίους και αμνήστευσε.

«Οι ριζοσπάστες της Δεξιάς συχνά ριζοσπαστικοποιούνται επειδή δεν θέλουν να βλέπουν έγκλημα. Οι ριζοσπάστες της Αριστεράς είναι το πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την περασμένη εβδομάδα.

Ο συγραφέας της μελέτης δηλωσε στο Axios ότι οι εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς «αισθάνονται πιο άνετα με τις πολιτικές του Τραμπ, και αυτό μπορεί να είναι κίνητρο για την μείωση της προερχόμενης από τις τάξεις τους βίας».