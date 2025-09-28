Τραμπ για Γάζα: Ευκαιρία για κάτι σπουδαίο, θα το καταφέρουμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, λίγες ημέρες αφότου δήλωσε πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στα χρονικά. Θα το καταφέρουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία.

Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες για τη Γάζα με κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και τα μέλη της Χαμάς έχουν γνώση των συζητήσεων, που, όπως επισήμανε, θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.

Η Χαμάς έχασε επαφή με 2 ομήρους

Στο μεταξύ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έκανε γνωστό πως έχασε επαφή με δύο ομήρους, τον Μάταν Άνγκρεστ και τον Όμρι Μιράν, κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε δύο συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές για 24 ώρες σε τμήμα της πόλης της Γάζας προκειμένου να απομακρύνουν όλους τους ομήρους από τον κίνδυνο.

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλης της Γάζας, ενώ οι τοπικές υγειονομικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί αναφέρουν πως ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμβαθύνει τις επιδρομές τους στις συνοικίες Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σέιχ Ραντουάν και Αλ Νάσερ, προσεγγίζοντας το κέντρο και τις δυτικές περιοχές της πόλης της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Αργά χθες το βράδυ, η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Γάζας ανέφερε πως το Ισραήλ αρνήθηκε 73 αιτήματα, που εστάλησαν μέσω διεθνών οργανισμών, για τη διάσωση τραυματισμένων Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως δυνάμεις του επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στην πόλη και πως πέντε μαχητές που εκτόξευσαν ένα αντιαρματικό πύραυλο εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων σκοτώθηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων μαχητές και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Χιλιάδες παραμένουν στη πόλη της Γάζας

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Σχέδιο Τραμπ 21 σημείων

Το σχέδιο των ΗΠΑ -κατά πόσον θα είναι το οριστικό, μένει να φανεί- για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα δημοσίευσαν το Σάββατο οι Times of Israel.

Περιλαμβάνει 21 σημεία και φαίνεται να «ενθαρρύνει» τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Λωρίδα, προβλέποντας τη δημιουργία προοπτικής προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το 21 σημείων έγγραφο, που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ σε μια μικρή ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιέχει επίσης διατάξεις με θέματα από την απελευθέρωση των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

H πρόβλεψη να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδoτεί μια σημαντική εξέλιξη για την αμερικανική κυβέρνηση, δεδομένων όσων είχαν διαρρεύσει από τον Φεβρουάριο για ενδεχόμενο σχέδιο Τραμπ περί πλήρους ανάληψης από τις ΗΠΑ του ελέγχου της Γάζας και μετακίνησης του μόνιμου πληθυσμού της (περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι).