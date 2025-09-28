Πώς ο Νετανιάχου μετέτρεψε το Ισραήλ σε παρία της παγκόσμιας σκηνής

Το Ισραήλ βρίσκεται όλο και πιο απομονωμένο στη διεθνή σκηνή, καθώς ο πόλεμος και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα συνεχίζονται. To CNN σε ανάλυσή του εξηγεί πώς ο Νετανιάχου μετέτρεψε τη χώρα του σε παρία της παγκόσμιας σκηνής.

Η παγκόσμια αντίδραση εντείνεται μετά την ανακοίνωση της χερσαίας επίθεσης στη Γάζα και το πρωτοφανές χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς σε έδαφος του Κατάρ.

Παράλληλα, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, συμπέρασμα που ενισχύεται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά απορρίπτεται κατηγορηματικά από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Διπλωματικές και οικονομικές πιέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, πρότεινε την περασμένη εβδομάδα μερική αναστολή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τη χώρα, καθώς η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει σε μία αδιέξοδη τακτική, ενώ πλέον εξετάζει ενεργά και την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, αρκετά δυτικά κράτη έχουν ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε ισραηλινούς αξιωματούχους, εποικισμούς και οργανώσεις που συνδέονται με τη βία στη Δυτική Όχθη.

Στο οικονομικό πεδίο, το νορβηγικό κρατικό ταμείο – το μεγαλύτερο παγκοσμίως – ανακοίνωσε αποεπένδυση από ισραηλινές εταιρείες λόγω της κρίσης στη Γάζα. Ταυτόχρονα, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν μερικά ή πλήρη εμπάργκο όπλων.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε δημόσια ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια «μορφή απομόνωσης» που ίσως διαρκέσει χρόνια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Πολιτιστικό μποϊκοτάζ και καλλιτεχνικές αντιδράσεις

Η κρίση φτάνει μέχρι τον χώρο της ψυχαγωγίας. Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε Ιρλανδία, Ολλανδία και Ισπανία δηλώνουν πως θα μποϊκοτάρουν τη Eurovision του 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Στο Βέλγιο, μουσικό φεστιβάλ ακύρωσε συναυλία της Φιλαρμονικής του Μονάχου λόγω της παρουσίας του ισραηλινού μαέστρου Λαχάβ Σάνι, ενώ χιλιάδες καλλιτέχνες του Χόλιγουντ – ανάμεσά τους οι Ολίβια Κόλμαν, Έμα Στόουν και Άντριου Γκάρφιλντ – δεσμεύτηκαν να μην συνεργαστούν με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα.

Αθλητικές κυρώσεις και διαμαρτυρίες

Η αθλητική σκηνή δεν μένει ανεπηρέαστη. Ο τελικός γύρος της ισπανικής ποδηλατικής διοργάνωσης «La Vuelta» ακυρώθηκε μετά από μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Σε τουρνουά σκάκι στην Ισπανία, ισραηλινοί αθλητές αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή με την εθνική τους σημαία και αποχώρησαν.

Στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυξάνονται οι φόβοι για πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την UEFA να δέχεται κριτική για πανό διαμαρτυρίας που εμφανίστηκε στον τελικό του Super Cup.

Συγκρίσεις με τη Νότια Αφρική

Οι διεθνείς αντιδράσεις θυμίζουν ολοένα και περισσότερο τις κυρώσεις κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, παρατηρεί το CNN.

Από το εμπόριο και τις επενδύσεις μέχρι την κουλτούρα και τον αθλητισμό, οι πιέσεις ενισχύονται. Ο Ιλάν Μπαρούχ, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στη Νότια Αφρική, εκτιμά ότι η «συμβολική πίεση» σε τομείς όπως η Eurovision και το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει πραγματικό πολιτικό βάρος.

ΟΗΕ και αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η απομόνωση έγινε πιο εμφανής: Καναδάς, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισαν επίσημα παλαιστινιακό κράτος, ενώ νέα ανάλυση ψηφοφοριών δείχνει ότι παραδοσιακοί υποστηρικτές του Ισραήλ απομακρύνονται. Η αποχώρηση εκατοντάδων διπλωματών όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα, λέει επίσης πολλά.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Νετανιάχου περιορίζει δραματικά τις διεθνείς μετακινήσεις του.

Η σταθερή στήριξη των ΗΠΑ

Παρά την παγκόσμια κατακραυγή, η Ουάσιγκτον παραμένει ακλόνητος σύμμαχος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι, παρά τις ενστάσεις για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ θα παραμείνουν ισχυρές.