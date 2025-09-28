Logo Image

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία

Κόσμος

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία

Επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων

Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σε απόσταση 76 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Ουσάκ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η σεισμική είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube