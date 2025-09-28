Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σε απόσταση 76 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Ουσάκ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας .

Η σεισμική είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ ‘Ακτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.